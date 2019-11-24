العراق.. استنفار أمني في كربلاء لمنع هجمات "إرهابية" محتملة

أعلنت قيادة شرطة كربلاء جنوب العراق اليوم الأحد، "حالة الاستنفار"؛ لمنع هجمات تنوي جماعات "إرهابية" شنها في المدينة مستغلة الاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة.

وقالت القيادة، في بيان، إن قواتها دخلت "حالة الاستنفار" بعد ورود معلومات استخبارية تفيد بوجود نوايا لدى جماعات إرهابية (دون ذكرها) باستغلال التظاهرات لشن هجمات في المدينة؛ بهدف "زرع الفتن والتفرقة بين مكونات الشعب".

ودعت المواطنين لـ"أخذ دورهم الوطني في الجانب الأمني والتعاون مع الأجهزة الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يجلب الشك أو خرق للقانون".

وطمأنت القيادة، الأهالي والزائرين بأنها تفرض الحماية التامة على المدينة".

ولعدة أيام، كانت كربلاء مسرحًا لمواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن، ما أوقع العشرات من القتلى والجرحى.

كما حاول محتجون عدة مرات اقتحام القنصلية الإيرانية في المدينة وإضرام النيران فيها، لكن قوات الأمن حالت دون ذلك، وتضم كربلاء أضرحة مقدسة لدى الشيعة، ويزورها على مدار السنة ملايين الشيعة من داخل البلاد وخارجها.