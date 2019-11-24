اعتقال النائب العراقي ملا طلال لاتهامه بتلقي رشوة

قالت وسائل إعلام عراقية، الأحد، إن قوة من هيئة النزاهة، ألقت القبض على النائب عن تيار الحكمة المعارض، محمود ملا طلال متلبسًا بالرشوة.

ونقلت تلك الوسائل عن مصادر سياسية أن، "قوة من النزاهة اعتقلت مساء الأحد النائب محمود ملا طلال متلبسًا بتسلم رشوة من أحد الوزراء".

وحسب المصادر، فإن الوزير الذي كان من المقرر أن يدفع الرشوة، هو وزير الصناعة والمعادن صالح الجبوري، إذ من المقرر استجوابه في البرلمان خلال الجلسات المقبلة، على يد النائب محمود ملا طلال.

ويأتي ذلك بعد ساعات على صدور أمر قبض بحق النائب في البرلمان أحمد الجبوري "أبو مازن" إثر اتهامه بالفساد المالي.

ومنذ أيام، أعلن القضاء العراقي، صدور مذكرات استقدام بحق سياسيين وأعضاء برلمان، فضلًا عن أعضاء في مجالس المحافظات.

وتأتي هذه الخطوات ضمن مساعي السلطات العراقية الإيفاء بوعودها لمحاربة الفساد المستشري على نطاق واسع في البلاد.

ويعد العراق من بين أكثر دول العالم فسادًا، إذ قوَّض الفساد مؤسسات الدولة التي عجزت على مدى سنوات طويلة عن توفير خدمات رئيسة مثل: مياه الشرب، والرعاية الصحية، والتعليم، رغم تلقي البلد عشرات مليارات الدولارات سنويًّا من بيع النفط.