العراق يعيد فتح منفذ "الشيب" الحدودي مع إيران

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، اليوم الاثنين، إعادة فتح منفذ "الشيب" الحدودي أمام حركة المسافرين من العراق إلى إيران.

وقالت الهيئة في بيان، إنه "تمت إعادة العمل بمنفذ الشيب الحدودي، بعد إغلاقه أمام حركة المسافرين في 16 أكتوبر/ تشرين الثاني 2019".

وأضافت أن "الغلق، جاء بناءً على طلب من الجانب الإيراني، بسبب الاحتجاجات الموجودة في إيران".

وكانت سلطات بغداد أعلنت إيقاف حركة المسافرين مع إيران عبر منفذي الشلامجة في محافظة البصرة، والشيب في محافظة ميسان.

وقالت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، في بيان سابق، إن المنفذين يعملان بصورة طبيعية أمام حركة التبادل التجاري فقط، لكن تم توقف حركة المسافرين.

وأضافت أن ”ذلك جاء بناءً على طلب الجانب الإيراني، بسبب احتجاجات إيران".