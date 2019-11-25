"يوم غضب" في الأراضي الفلسطينية غدًا ضد القرارات الأمريكية

تنطلق في الأراضي الفلسطينية غدًا الثلاثاء، مسيرات وفعاليات تحت مسمى "يوم الغضب"، تنديدًا بالقرارات الأمريكية بحق الشعب الفلسطيني وآخرها اعتبار المستوطنات شرعية وغير مخالفة للقانون الدولي.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، جمال محيسن، إنّ "يوم الغضب الذي دعت إليه فصائل منظمة التحرير في محافظات الوطن كافة هو بداية لبرنامج نضالي شامل لمواجهة الإجراءات الأمريكية الإسرائيلية، وصولًا الى انتفاضة شاملة في وجه جرائم الاحتلال".

وأشار محيسن في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الاثنين، إلى أنّ "حركة فتح على اتفاق وتنسيق كامل مع فصائل منظمة التحرير، لاستنهاض طاقات عناصرها في الميدان، لرفض الإجراءات الأمريكية في تصعيد شامل".

ودعا إلى تحرك عربي يرتقي لمستوى المؤامرة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، مطالبًا "وزراء الخارجية العرب المجتمعين اليوم، في القاهرة بأن لا يكون اجتماعهم لإصدار بيانات فقط".

بدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أمين عام حزب "فدا"، صالح رأفت، في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين"، إنّ "الفصائل تعمل الآن على تشكيل لجان حراسة ليلية في جميع المناطق المحاذية للمستوطنات تحسبًا لتنفيذ المستوطنين أيّ اعتداء خلال الأيام المقبلة التي ستشهد فعاليات مقاومة شعبية في أنحاء الوطن".

وشدد عزام الأحمد عضو اللجنتين لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد على أن القوى والفصائل الفلسطينية اتفقت على للخروج بصوت واحد في يوم غضب ليقول للعالم أجمع ان حقوقنا لا يمكن سرقتها من قبل الاحتلال ولنؤكد اننا متمسكون بالبرنامج الوطني لمنظمة التحرير ورفضه للإدارة الامريكية المتحالفة مع حكومة الاحتلال.

وأكد في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" أهمية الحراك الشعبي التزاما بقرار القيادة الذي اتخذته فور اعلان وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو حول شرعية المستوطنات وعدم مخالفتها القانون الدولي.

وأوضح الأحمد، أن الحراك الدبلوماسي على الصعيدين الاقليمي والدولي سيتواصل ويتم البحث في عقد جلسة خاصة لمجلس الامن وإذا استخدمت امريكا حق النقض والفيتو فانه سيتم التوجه الى الجمعية العام للأمم المتحدة للانعقاد تحت بند متحدون من اجل السلام لإدانة الاعلان الامريكي الاخير.

من جانبه، قال تيسير أبوسنينة رئيس بلدية الخليل، إن هجمات الاحتلال على البلدة القديمة تصاعدت بعد انهاء عمل بعثة التواجد الدولي في المدينة كي يتسنى للاحتلال تنفيذ جرائمه دون مراقب.

بدوره، اعلن منسق اللجان الشعبية في جنوب الخليل راتب الجبور عن فعالية لزراعة اشجار الزيتون بأسماء الاسرى في حديقة مدرسة سوسيا، مؤكدا انخراط اللجان في الفعاليات الجماهيرية الرافضة للتصريحات الأمريكية حول الاستيطان.

من جهتها، أعلنت وزارة التربية والتعليم تعليق الدوام جزئيًّا في جميع المدارس غدًا الثلاثاء، التزامًا وانسجامًا مع قرار فصائل منظمة التحرير الرافض للقرار الأمريكي الإسرائيلي حول المستوطنات، وإغلاق مديرية تربية القدس، والمحاولات المتواصلة لضرب التعليم في المدينة المقدسة وأسرلته.

وأكدت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، ضرورة المشاركة في الفعاليات، إذ سيتم تعليق دوام المدارس من الساعة الحادية عشرة والنصف والعودة إلى الدوام الساعة الواحدة والنصف، على أن تتم المشاركة الفاعلة بالمسيرات الحاشدة والفعاليات التي ستنظم رفضًا لهذه القرارات الظالمة.