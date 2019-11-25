منظمة عراقية: مقتل 11 متظاهرًا وإصابة 300 خلال 4 أيام

كشفت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، الاثنين، عن مقتل 11 متظاهرًا وإصابة نحو 300 آخرين خلال الأيام الأربعة الماضية.

ووثقت المفوضية في بيان، أحداث التظاهرات في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات خلال الفترة بين الـ 21 والـ24 من نوفمبر، مؤكدة أن "قوات الأمن لجأت مجددًا إلى العنف المفرط؛ ما أدى إلى سقوط متظاهر واحد في بغداد وإصابة 68 آخرين، ومقتل 7 وإصابة 131 في ذي قار، ومقتل 3 وإصابة 90 في البصرة بسبب التصادمات بين قوات الأمن والمتظاهرين".

وتابعت المفوضية أنها "جددت مطالبتها للحكومة والقوات الأمنية بمنع استخدام العنف المفرط بكافة أشكاله ضد المتظاهرين السلميين كونه يُعدُّ انتهاكًا صارخًا لحق الحياة والأمن".

وأشارت المفوضية في بيانها، إلى أنه "تم اعتقال 93 متظاهرًا في بغداد أطلق سراح 14 منهم، و38 في البصرة، و22 في ذي قار و34 بكربلاء، مطالبة القوات الأمنية بعدم اعتقال أي متظاهر بصورة غير قانونية وجددت دعواتها لمجلس القضاء الأعلى لإطلاق سراح المتظاهرين السلميين الموقوفين.

وأكدت ضرورة حفاظ المتظاهرين السلميين على الممتلكات العامة والخاصة وتسهيل عودة الحياة العامة والمدارس والجامعات، مؤكدة أنها مستمرة بتلقي بلاغات وشكاوى عن اختطاف ناشطين، فيما طالبت الحكومة والأجهزة الأمنية بتكثيف جهودها لمعرفة مصير المخطوفين وإحالة المجرمين للقضاء.

ولفتت المفوضية إلى أنها "وثقت قيام القوات الأمنية باحتجاز عدد من المسعفين والاعتداء عليهم قرب بناية البنك المركزي في شارع الرشيد بتاريخ الـ 22 من الشهر الجاري"، ودعت المفوضية القوات الأمنية لتسهيل عمل فرق المسعفين التطوعية وحمايتهم ومنع الاعتداء عليهم.