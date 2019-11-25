أردوغان: لا فرق بين أمن تركيا وأمن قطر

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال زيارته مقر قيادة القوات المشتركة التركية القطرية في الدوحة، اليوم الإثنين، إنه لا فرق بين أمن تركيا وأمن قطر. وأضاف: "المطالبون بإغلاق القاعدة التركية في الدوحة لايعلمون أنّنا أصدقاء قطر وقت الشدة". وأشار أردوغان، إلى أن أنقرة انتهت من تشييد الثكنة العسكرية التركية الجديدة في قطر، وقال حول قيادة القوات التركية القطرية المشتركة: "لا ينبغي لأحد أن ينزعج من وجود بلادنا في المنطقة". وزعم الرئيس التركي، أن القاعدة التركية في قطر، أنموذج لروح الصدق والإخلاص في علاقات الدول، وليست نتيجة لعقلية الهيمنة القائمة على المصالح، وأن قيادة القوات التركية القطرية المشتركة هدفها الاستقرار