العراق .. محتجون غاضبون يحرقون منزل قيادي بتحالف المالكي‎ (فيديو)

أشعل متظاهرون عراقيون، اليوم الإثنين، النار في منزل القيادي في ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي، في محافظة ذي قار جنوبي البلاد.

وقال شهود عيان ووسائل إعلام محلية، إن "عشرات المحتجين الغاضبين، تظاهروا أمام مبنى القيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، لكنهم بعد ذلك أضرموا النار فيه".

وأضافوا أن "المحتجين أشعلوا كذلك مبنًى حكوميًا يقع شمالي المحافظة".

وفي محافظة كربلاء خرجت حشود من المحتجين “الغاضبين”، في تظاهرات واسعة إلى وسط المدينة، حيث قاموا بغلق جسر الضريبة، مركز الاحتجاج هناك.

كما أغلق المتظاهرون، مبنى هيئة الاستثمار وسط مدينة كربلاء.

ومنذ بدء الاحتجاجات العراقية، مطلع الشهر الماضي، تعرضت عشرات المباني الحكومية في ذي قار والمحافظات الأخرى، إلى الحرق على يد المحتجين الغاضبين، الذين يطالبون باستقالة رئيس الوزراء، ضمن خارطة طريق معلنة، لتنحية الطبقة السياسية الحالية.