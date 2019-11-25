مسؤول عسكري: قطر والكويت ستنضمان إلى التحالف البحري بقيادة أمريكا

قال مسؤول عسكري أمريكي، اليوم الإثنين، إن قطر والكويت أبلغتا الولايات المتحدة أنهما ستنضمان إلى تحالف بحري تشكل بقيادة أمريكا ردًا على سلسلة من الهجمات على ناقلات نفط.

وتشكل التحالف البحري بعد سلسلة من الهجمات هذا العام، التي زادت خطر تعطيل إمدادات النفط من الخليج، والتي يتم شحنها عبر مضيق هرمز.

وألقت الولايات المتحدة اللوم في تلك الهجمات على إيران التي نفت ذلك.

وقال الكولونيل جون كونكلين رئيس هيئة أركان التحالف: إن "قطر والكويت أبلغتا بالفعل أنهما ستنضمان ومن ثم فالأمر مسألة وقت".

وذكر أنه من المتوقع أن تقدم الدولتان أفرادًا وزوارق دوريات.

ولم يتلقَ التحالف حتى الآن سوى استجابة فاترة، ولم ينضم له سوى ألبانيا وأستراليا والبحرين والسعودية والإمارات وبريطانيا.

وفي الوقت ذاته، تتصدر فرنسا مهمة بقيادة أوروبية مستقلة عن المبادرة البحرية التي تقودها واشنطن، والتي خشيت بعض الدول الأوروبية أن تؤدي لتفاقم التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال كونكلين: "على حد علمي لم ينضم أحد للتحالف (الفرنسي) بعد، وهم يحاولون منذ فترة لكنهم لم يحققوا نجاحًا".