لبنان.. تحديد موعد "المشاورات الملزمة" والحريري: لا أريد رئاسة الوزراء

قالت مصادر بقصر الرئاسة اللبناني، إن الرئيس ميشال عون سيجري مشاورات ملزمة مع النواب لتكليف رئيس الوزراء القادم، يوم الخميس المقبل، فيما أبدى رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري عدم رغبته في تولي رئاسة الحكومة المرتقبة.

وقال سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، إنه لا يريد أن يتولى رئاسة الحكومة القادمة ووصف قراره بأنه "صريح وقاطع".

وأضاف الحريري في بيان: "أعلن للبنانيات واللبنانيين، أنني متمسك بقاعدة "ليس أنا بل أحد آخر"؛ لتشكيل حكومة تحاكي طموحات الشباب والشابات".

وتابع البيان: "كلي أمل وثقة أنه بعد إعلان قراري هذا الصريح والقاطع، أن فخامة رئيس الجمهورية، المؤتمن على الدستور وعلى مصير البلاد وأمان أهلها، سيبادر فورًا إلى الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد بتشكيل حكومة جديدة، متمنيًا لمن سيتم اختياره التوفيق الكامل في مهمته".