الحريري: رئيس الحكومة المقبلة تحدده الاستشارات النيابية

أعلن رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، أن تسمية رئيس الحكومة المقبلة ستتحدَّد مع الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة.

وقال مكتب الحريري، في بيان:"سيُعلن عن اسم المرشح لتولّي رئاسة الحكومة في بيان، وما عدا ذلك لا يتعدى محاولات سئمها اللبنانيون لإحراق أسماء أو الترويج لأخرى".

وكانت مصادر مقرّبة من رئيس التيار الوطني الحر في لبنان، جبران باسيل، قد أكدت أن الحريري لم يقترح أسماء بديلة لترؤس الحكومة المقبلة.

وفي وقت مُبكر من، اليوم الثلاثاء، أعلن الحريري، عدم رغبته بتشكيل الحكومة الجديدة، داعيًا الرئيس ميشال عون إلى الدعوة "فورًا" للاستشارات النيابية الملزمة، لتكليف رئيس جديد بتشكيل الحكومة المقبلة.

وسبق أن قدم الحريري في 29 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، استقالته إلى عون، وذلك بعد نحو أسبوعين من احتجاجات شعبية ما زالت مستمرة تشهدها البلاد.

ويشهد لبنان منذُ 17 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات غير مسبوقة بدأت على خلفية مطالب معيشية، ويتمسك المحتجون بمطلب رحيل الطبقة السياسية بلا استثناء، لاتهامها بالفساد ونهب الأموال العامة.