إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه إسرائيل

المصدر: أ ف ب

أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخين من قطاع غزة على جنوب البلاد مساء الثلاثاء، أحدهما تم اعتراضه بواسطة منظومة الدفاع "القبة الحديدية"، وذلك بعد أسبوعين من اندلاع أعمال عنف بين الدولة العبرية وحركة الجهاد الإسلامي.

وقبل ذلك بدقائق، دوّت صفارات الإنذار في جميع أنحاء بلدة سديروت قرب القطاع الفلسطيني.

وأفاد الجيش في بيان "تم تحديد عمليتي إطلاق من قطاع غزة إلى الأراضي الإسرائيلية" مضيفًا أن أحد الصاروخين تم اعتراضه بواسطة "القبة الحديدية".

ويأتي إطلاق الصاروخين بعد أسبوعين تقريبًا من وقف دائرة العنف بين غزة وإسرائيل.