ظريف: إيران ترغب في إقامة علاقات جيدة مع دول الخليج

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قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن بلاده ترغب في إقامة علاقات جيدة مع دول الخليج، مضيفاً أن "إيران تؤمن بسياسة جوار قوية لأن الدول يمكنها متابعة أهدافها مع الجيران الأقوياء" على حد قوله. ونقلت البوابة الإخبارية لموقع وزارة الخارجية الإيرانية، الثلاثاء، تصريحات ظريف خلال كلمة له بمناسبة يوم منظمة التعاون الاقتصادي "ايكو" في طهران. وقال الدبلوماسي الإيراني: "إيران تريد أن تكون لها نفس العلاقات والتعاون مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي مع دول الخليج وتوسيع نطاقها لتشملهم". ومنظمة التعاون الاقتصادي تنظم حكومات سبع دول آسيوية وثلاث أوروبية، هي أذربيجان وأفغانستان وأوزبكستان وإيران وباكستان وتركيا وتركمانستان وطاجيكستان وقيرغيزستان