الدنمارك تبدي استعدادها لقيادة بعثة الأطلسي في العراق

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أبدت حكومة الدنمارك الثلاثاء استعدادها لقيادة بعثة حلف شمال الأطلسي لتدريب القوات العراقية، وإرسال مئتي عنصر إلى العراق بنهاية العام المقبل. وتقود كندا بعثة الحلف التي أنشئت قبل عام وتتألف من نحو 500 عنصر يقدّمون المشورة والتدريب للقوات العراقية. وتنتهي مدة تولي كندا قيادة هذه البعثة أواخر عام 2020. وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن أمام البرلمان "أبلغْنا حلف شمال الأطلسي باستعدادنا لتولي القيادة". وتابعت فريدريكسن أن بلادها أبدت استعدادها لقيادة البعثة "لأنها مهمة بالغة الأهمية يجب متابعتها في العراق". وتهدف البعثة غير القتالية إلى تعزيز قدرات الجيش العراقي وقوات الأمن لا سيما في مجالات الرعاية الطبية وصيانة الآليات المدرّعة