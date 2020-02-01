السعودية: نحن مع الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس (فيديو)

أعلن وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، أمام اجتماع لوزراء الخارجية العرب في العاصمة المصرية القاهرة، دعم بلاده للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وزير الخارجية السعودي الأمير #فيصل_بن_فرحان: المملكة بذلت جهودًا كبيرة لنصرة الشعب الفلسطيني.. ونحن ملتزمون بدعم الفلسطينيين#إرم_نيوز #الجامعة_العربية #السعودية #فلسطين pic.twitter.com/UdVy5viUb1 — إ ر م نـ يـ و ز (@EremNews) February 1, 2020

وبحث الوزراء العرب خلال الاجتماع الطارئ الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا بـ“صفقة القرن“، والتي تثير غضب الفلسطينيين.

وقال الوزير السعودي خلال الاجتماع الوزاري الذي حضره الرئيس الفلسطيني محمود عباس: "نحن مع الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية‎".

وأعلن الرئيس محمود عباس، خلال الاجتماع، رفضه المطلق للخطة الأمريكية، قائلا إن التاريخ لن يسجل أنه "باع القدس أو تنازل عنها" للاحتلال الإسرائيلي.