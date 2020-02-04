الجيش الإسرائيلي ينشر قناصة للتصدي للبالونات المفخخة من غزة

قرر الجيش الإسرائيلي، نشر فرق من القناصة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، من أجل اعتراض البالونات المفخخة التي يتم إطلاقها من القطاع صوب المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لغزة.

وقالت صحيفة "يديعوت احرنوت" إن "الجيش نشر قوات كبيرة من القناصة على طول حدود قطاع غزة، لمحاولة التصدي للبالونات المتفجرة والتي يتم إطلاقها من القطاع، حيث تم وضع كل جنديين في مجموعة، جندي يقوم برصد البالونات والآخر يقوم بقنصها".

وتواصل مجموعات شبابية من قطاع غزة مدعومة من الفصائل الفلسطينية، إطلاق البالونات المفخخة من غزة على مستوطنات وبلدات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن عشرات البالونات المفخخة تم رصد إطلاقها خلال ساعات الثلاثاء، في وقت يهدد فيه الجيش الإسرائيلي بالتعامل القاسي مع مطلقي هذه البالونات، الذين تقول إسرائيل إنهم يتحركون بتعليمات من حركة حماس.

وتسعى الفصائل الفلسطينية لممارسة ضغوط تدفع إسرائيل لتخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة، والالتزام ببنود اتفاق التهدئة المبرم بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.