الجيش السوري يواصل تقدمه في إدلب رغم تحذيرات أنقرة

المصدر: ا ف ب

سيطرت قوات النظام السوري خلال 24 ساعة على أكثر من 20 قرية وبلدة في شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" الأربعاء، بالرغم من تحذيرات أنقرة لها من الاستمرار في هجومها الميداني.

ومنذ ديسمبر، تصعّد قوات النظام بدعم روسي حملتها على مناطق في إدلب وجوارها، تأوي أكثر من 3 ملايين شخص نصفهم نازحون، وتسيطر عليها هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا) وحلفاؤها، وتنتشر فيها فصائل معارضة أقل نفوذا.

وأسفر الهجوم عن مقتل نحو 300 مدني، وفق المرصد السوري ما دفع بنحو 520 ألف شخص، بحسب الأمم المتحدة، للفرار إلى مناطق أكثر أمانا.

وأفاد المرصد السوري، الأربعاء، أن قوات النظام السوري سيطرت خلال الساعات الـ24 الماضية على أكثر من 20 قرية وبلدة في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، وتحديدا محيط مدينة سراقب، التي تسعى للسيطرة عليها لأهميتها الإستراتيجية.

وتطوق قوات النظام اليوم مدينة سراقب من ثلاث جهات، وتبتعد عنها كيلومترا واحدا فقط، وبإمكان الفصائل المتشددة والمقاتلة الخروج من المدينة من الجهة الشمالية فقط، بحسب المصدر ذاته.

وتحظى سراقب التي باتت خالية من السكان، بأهمية إستراتيجية كونها تشكل نقطة التقاء بين طريقين دوليين، هما الـ"أم فايف" ويربط مدينة حلب بدمشق ويعبر مدنا رئيسية عدة وصولاً إلى الحدود الجنوبية، وطريق الـ"أم فور"، ويربط محافظتي حلب وإدلب باللاذقية غربا.

وبالتزامن مع معارك إدلب، تدور اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والفصائل في ريف حلب الغربي والجنوبي الغربي، حيث يمر أيضا الطريق الدولي "إم 5".

وأفاد المرصد عن استمرار تقدم قوات النظام أيضا في تلك المنطقة، فيما ترغب دمشق باستعادة السيطرة على أجزاء من الطريقين خارج سيطرتها.

وشهد محيط سراقب ليل الأحد الإثنين تصعيدا نادرا بين القوات السورية والتركية، التي أدخلت تعزيزات عسكرية كبرى في الأيام الأخيرة إلى إدلب.

وأعلنت أنقرة الإثنين مقتل ستة من جنودها، بالإضافة إلى ثلاثة مدنيين أتراك يعملون لصالحها، جراء قصف مدفعي لقوات النظام، وردّت سريعا عبر استهداف مواقع للجيش السوري في إدلب ومحيطها.

ولم تعلن دمشق عن خسائر في صفوف قواتها، فيما أخبر المرصد عن مقتل 13 عنصرا من قوات النظام، متحدثا عن "المواجهة الأخطر" بين الطرفين منذ بدء التدخل التركي المباشر في سوريا في العام 2016.

وباتت قوات النظام اليوم بحسب المرصد، تحاصر ثلاث نقاط مراقبة تركية على الأقل من أصل 12 تنتشر في منطقة إدلب، فيما تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء، عن نقطتين "خلف خطوط النظام".

وقال: "نأمل في أن ينسحب النظام السوري إلى ما بعد مراكز المراقبة الخاصة بنا قبل نهاية شباط/فبراير، وإذا لم ينسحب، فإن تركيا ستتكفل بذلك".