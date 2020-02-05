إسرائيل تقلص مساحة الصيد في بحر غزة بسبب البالونات المفخخة

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، تقليص مساحة الصيد في بحر غزة إلى 10 أميال، بعد إطلاق صواريخ من القطاع على مستوطنات إسرائيلية، مساء الثلاثاء.

وقالت مصادر فلسطينية إن سلطات الاحتلال أبلغت الجانب الفلسطيني بتقليص مساحة الصيد في عرض بحر غزة إلى 10 أميال و6 أميال في بعض المناطق، بدلا من 15 ميلا، ردا على التصعيد المتواصل من القطاع.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد هدد برد قاس على قطاع غزة في حال استمرار إطلاق البالونات المفخخة والصواريخ من القطاع، من خلال إلغاء التسهيلات الممنوحة بموجب اتفاقيات التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

وأعلن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في وقت سابق، تقليص أعداد التجار المسموح لهم بالوصول للضفة الغربية من غزة، والمغادرة عبر معبر بيت حانون، كما قرر منع توريد الأسمنت لغزة ردا على استمرار التصعيد.