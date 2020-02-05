العراق.. مقتل 8 أشخاص بعد اجتياح أنصار الصدر مخيم احتجاج

قُتل 8 أشخاص على الأقل في اشتباكات بمدينة النجف في جنوب العراق يوم الأربعاء، عقب اجتياح أنصار رجل الدين مقتدى الصدر لمخيم احتجاج مناهض للحكومة، بحسب مسعفين ومصادر أمنية.

وأضاف المسعفون دون الخوض في تفاصيل، بأن 20 شخصا على الأقل أُصيبوا بجراح في أحداث العنف.

وقالت المصادر الأمنية إن أنصار الصدر، المعروفين باسم أصحاب "القبعات الزرق" حاولوا إخلاء المنطقة من المحتجين المناهضين للحكومة الذين حاولوا بدورهم إيقافهم.

وأضافت المصادر أن اشتباكات اندلعت بين المجموعتين وألقى أصحاب القبعات الزرق قنابل حارقة على خيام المحتجين، وسُمع دوي إطلاق رصاص حي بعد ذلك بوقت قصير أدى لمقتل 8 أشخاص.

وندد رئيس الوزراء العراقي المُكلف محمد توفيق علاوي، الذي كُلف الأسبوع الماضي بتشكيل حكومة جديدة، بالعنف وطالب، على تويتر، مجلس الوزراء المنتهية ولايته والذي يقوم بتصريف الأعمال حاليا "بحماية المحتجين".

وانحاز الصدر في بعض الأحيان إلى المحتجين العراقيين، الذين يطالبون بإبعاد النخبة الحاكمة بأكملها، وتخلى عنهم في أحيان أخرى.

وحث أتباعه الأسبوع الماضي على مساعدة السلطات في إعادة الحياة اليومية إلى طبيعتها في شوارع العراق بإخلاء الطرق التي أغلقتها الاعتصامات وضمان إمكانية عودة المدارس والشركات للعمل بعد احتجاجات استمرت شهورا وشهدت مقتل نحو 500 شخص في اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وعلى إثر الاشتباكات الدامية، أعلنت الإدارة المحلية في محافظة النجف، تعطيل الدوام الرسمي الخميس.

وذكر مكتب محافظ النجف لؤي الياسري، في بيان، أن الياسري، "وجه بتعطيل الدوام الرسمي في عموم المحافظة، الخميس، ما عدا الدوائر الأمنية والخدمية".