قوات الحكومة السورية تدخل مدينة "سراقب" الخاضعة لسيطرة المعارضة

قال المرصد السوري وشهود، اليوم الأربعاء، إن قوات الحكومة السورية دخلت مدينة سراقب في محافظة إدلب بشمال غرب البلاد في مسعى جديد للرئيس بشار الأسد لاستعادة آخر معقل للمعارضة المسلحة.

وتقع سراقب التي تبعد 15 كيلومترا إلى الشرق من مدينة إدلب عند تلاقي طريقين رئيسيين تسعى دمشق لبسط سيطرتها الكاملة عليهما.

وذكر التلفزيون الرسمي السوري اليوم، أن الطريقين أصبحا الآن في نطاق مرمى نيران القوات الحكومية.

في الأثناء، أعلنت أمريكا موقفًا مؤيدًا لتركيا التي تنازع روسيا في آخر معاقل فصائل المعارضة السورية.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص بشأن سوريا جيمس جيفري إن بلاده "قلقة جدا جدا" إزاء التصعيد في إدلب بسوريا، بقيادة هجوم تشنه قوات الحكومة السورية وبدعم من الروس إلى جانب مسلحين إيرانيين وجماعة حزب الله اللبنانية، وكرر مطالبة موسكو بتغيير سياساتها.