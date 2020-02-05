هنية: سلاح حماس لن يطرح على الطاولة ومن يوافق على صفقة القرن سيدفع الثمن

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أن سلاح حركته لن يوضع على طاولة البحث ضمن أي اتفاقية أو صفقة، وذلك في رده على ما تضمنته خطة السلام الأمريكية المعروفة باسم "صفقة القرن" من ضرورة نزع سلاح الفصائل الفلسطينية في غزة.

وقال هنية، خلال حوار مع الموقع الرسمي لحركة حماس، إن"سلاح المقاومة غير قابل للوضع في أي خطة أو تسوية"، مؤكدًا رفضه المطلق لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

واعتبر أن"الخطة الأمريكية تنتهك كل القوانين والقرارات والأعراف الدولية، وهذا لا يعرّض قضيتنا فقط للخطر، بل يهدد الأمن والسلم الدوليين، ويفتح الباب أمام جميع الخيارات".

وأضاف أن"مَن يوافق على هذه الصفقة سيدفع أثمانًا قاسية، فإسرائيل ليست قادرة على هزيمة الفلسطينيين، ولن تكون قادرة على الانتصار لقوى إقليمية على أخرى".

وطالب هنية، السلطة الفلسطينية بإلغاء الاتفاقات والتنسيق الأمني، وتدشين مقاومة شعبية واسعة النطاق ترفع كلفة الاحتلال، وإغلاق باب التسوية، لأنها دليل على انهيار هذا المشروع.