أوروبا تطالب بوقف القصف السوري على إدلب وإدخال المساعدات الإنسانية

طالب الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس بوقف القصف الذي تشنه القوات السورية على محافظة إدلب في شمال غرب البلاد وبإمكانية دخول المساعدات الإنسانية إليها.

وكتب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان أن "القصف والهجمات الأخرى ضد المدنيين في شمال غرب سوريا يجب أن تتوقف. الاتحاد الأوروبي يطالب كل أطراف النزاع بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عراقيل إلى الأشخاص الذين يحتاجون مساعدة".

إلى ذلك، قال الكرملين اليوم الخميس، إن هجمات المتشددين في "منطقة مسؤولية" تركيا في محافظة إدلب السورية مستمرة على قوات الحكومة السورية والبنية التحتية العسكرية الروسية.

وذكر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إنه لا توجد -حاليا- خطط لاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان لتهدئة التوتر في إدلب، لكن من الممكن ترتيب مثل هذا الاجتماع سريعا إذا لزم الأمر.

على صعيد متصل، قال وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو اليوم الخميس، إن أنقرة تتوقع من روسيا أن توقف هجمات الحكومة السورية في منطقة إدلب بشمال غرب البلاد على الفور، مضيفا أن أنقرة بحاجة إلى العمل مع موسكو لحل المشكلات في المنطقة.

وهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بطرد القوات الحكومية السورية في إدلب ما لم تنسحب من المنطقة بحلول نهاية الشهر، وذلك بعد هجوم شنته القوات السورية أسفر عن مقتل ثمانية عسكريين أتراك في إدلب الاثنين الماضي.