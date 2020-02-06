"الأونروا" ترد على إزالة كلمة "اللاجئين" من يافطات المدارس في غزة

علقت وكالة "الأونروا" للاجئين في غزة على الجدل واللغط الدائر اليوم الخميس بشأن إزالة كلمة "اللاجئين" عن يافطات مدارس الوكالة الأممية في القطاع.

وشوهدت في ساعات صباح اليوم الخميس، يافطات على بعض مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في قطاع غزة، شطبت منها كلمة "اللاجئين".

وقال المستشار الإعلامي لـ "الأونروا" في غزة، عدنان أبو حسنة، في تصريح أوردته وكالة "وفا" الرسمية، إن ما حدث مجرد خطأ فني من طرف المقاول الذي يعمل في تشطيب المدارس، مؤكدا أنه غير مقصود.

وأضاف أن المقاول عند انتهائه من العمل في بعض المدارس، قام بوضع يافطات بأسماء المدارس وأسقط عنها كلمة اللاجئين، وهذا ليس بطلب من إدارة الأونروا.

وأكد أن الأونروا بدأت بسحب اليافطات لتعديلها بأسرع وقت ممكن لإعادة كلمة اللاجئين على أسماء المدارس، وأنه لا يوجد أي تغير يذكر على سياسة الوكالة في هذا الموضوع.

وقطع الفلسطينيون الاتصالات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كانون الأول/ديسمبر 2017، بعد أن قرر الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارته إلى المدينة من تل أبيب.

ومنذ ذلك الوقت، أوقفت الولايات المتحدة مساعدات للفلسطينيين ومساهمات منظمة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن ترامب هو أول زعيم يعترف بالسيادة الإسرائيلية في غور الأردن بما يمكنها من حماية نفسها، وإن قضية اللاجئين يجب أن تحل خارج إسرائيل.