الحكومة السودانية: البرهان لم يعِد بتطبيع العلاقات مع إسرائيل

المصدر: ا ف ب

أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الخميس، أن رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان لم يَعِد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بـ "تطبيع العلاقات" بين الدولتين خلال لقائهما في أوغندا.

والتقى البرهان نتانياهو الاثنين في مدينة عنتيبي الأوغندية من دون أن يبلغ مسبقا مجلس السيادة الانتقالي الذي تألف قبل بضعة أشهر إثر إطاحة الرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019 بعد حراك احتجاجي غير مسبوق.

وقال مكتب نتانياهو الاثنين إنّه اتفق والبرهان "على بدء التعاون للوصول إلى التطبيع الكامل في علاقة البلدين"، فيما أكدت الحكومة الانتقالية السودانية أنّ اللقاء تم بـ "صفة شخصية" من قبل البرهان.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة السودانية وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح خلال مؤتمر صحافي أنّ "رئيس مجلس السيادة أكد لنا (...) أنه لم يقدم أي التزام أو وعود بالتطبيع أو إقامة علاقات دبلوماسية" مع إسرائيل.

وأوضح صالح أنّ "أمر العلاقات مع إسرائيل شأن يتعدى اختصاصات الحكومة الانتقالية ذات التفويض المحدود".

وتشكّلت حكومة عبدالله حمدوك بعد أشهر قليلة من إطاحة البشير.

وسبق للجيش السوداني أن أعلن دعمه للقاء بين نتانياهو والبرهان الذي أوضح من جهته الثلاثاء أنّ هدف اللقاء "صيانة الأمن الوطني السوداني".

والتزم السودان حتى الآن بالمقاطعة العربيّة لإسرائيل بسبب احتلالها الأراضي الفلسطينية.

وكانت منظّمة التحرير الفلسطينيّة اعتبرت أنّ اللقاء يمثّل "طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني".

وتسعى إسرائيل حاليا إلى تعزيز علاقاتها مع دول عربية كانت تعادي تل أبيب تاريخيا. واكتسب هذا المسعى دفعا منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته لحل النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.