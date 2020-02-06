الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تصعد عدوانها الدموي ضدنا لرفضنا "صفقة القرن"

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، من مغبة استغلال الإعلان عن الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، أو ما تسمى بـ "صفقة القرن"، والانحياز الأمريكي الكامل لها، في تصعيد عدوانها الدموي ضد أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت الخارجية في بيان، اليوم الخميس، أن "الاحتلال الإسرائيلي اتخذ قرارا بتصعيد عدوانه ضد شعبنا وقيادته لمعاقبتهم، بسبب رفضهم لصفقة القرن".

وقالت في بيانها: إن "قوات الاحتلال صعدت في الآونة الأخيرة بشكل متعمد من اقتحامها للمناطق الفلسطينية عامة، ومراكز المدن الخاضعة لسيطرة السلطة الوطنية، بشكل عنيف واستفزازي، لإرهاب المواطنين بشكل حَوّلها إلى ساحات مواجهة وتصعيد حقيقية، وأدت إلى استشهاد الفتى محمد الحداد (17 عاما) من الخليل، ويزن أبو طبيخ (19 عاما) من جنين، إضافة إلى عشرات الإصابات".

واعتبرت أن الساحة الفلسطينية دائما ما تكون الضحية لأي سباق انتخابي تشهده الساحة الإسرائيلية، حيث يدفع شعبنا من دماء أبنائه ثمنا لهذا التنافس بين أطراف الحلبة الحزبية في إسرائيل.

وحملت الوزارة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا التصعيد، وما يحدثه من دمار وقتل وقمع بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته.

وطالبت الخارجية الأمين العام للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، بالتعامل بمنتهى الجدية مع هذه التحذيرات، واتخاذ ما يلزم من الخطوات العملية للجم العدوان الإسرائيلي ووقفه فورا، وسرعة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من بطش الاحتلال ومستوطنيه.

تسعيد خطير

في ذات الإطار، أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد أبناء شعبنا، الذي أدى إلى استشهاد أربعة شبان، وإصابة واعتقال العشرات.

وقال أبو ردينة، إن "صفقة القرن"، هي التي خلقت هذا الجو من التصعيد والتوتر بما تحاول فرضه من حقائق مزيفة على الأرض، الأمر الذي سبق وحذرنا منه مرارا وتكرارا، وأكدنا أن أية صفقة لا تلبي حقوق شعبنا ولا تهدف إلى صنع سلام عادل وشامل، ستؤدي حتما إلى هذا التصعيد الذي نشهده اليوم.

وحذر من هذا التصعيد الإسرائيلي الممنهج، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني وقيادته سيقفون سدا منيعا في وجه كل هذه المؤامرات، وسيسقطونها كما أسقطوا كل المؤامرات السابقة مهما بلغت التضحيات، وأن الرسالة التي يجب ان يفهمها العالم وفق الرؤية المجمع عليها، هو ما سيؤكده الرئيس محمود عباس في خطابه الهام أمام مجلس الأمن الدولي، سلام قائم على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية.