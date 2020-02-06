مذكرة توقيف بحق المدير السابق لكازينو لبنان بتهمة الفساد

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أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية اللبنانية، بانّ قاضي التحقيق في جبل لبنان نديم الناشف أصدر مذكرة توقيف غيابية في حق رئيس مجلس الإدارة والمدير السابق لكازينو لبنان حميد كريدي على خلفية الإخبار الذي تقدم به المحامي وديع عقل بجرم الفساد ومخالفات مالية. وأشار التقرير إلى أن كريدي، الموجود في سويسرا، وتغيّب عن الحضور لثلاث جلسات متتالية ومنها جلسة المواجهة مع المحامي عقل الذي كان ضمَّن الملف وثائق تزعم تورط كريدي في ملف الفساد المالي. وأحيل الملف إلى النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون للمطالعة.