العراق.. أنصار الصدر يشنون هجوما مسلحا على المتظاهرين في كربلاء (فيديو)

شن أنصار التيار الصدري (أصحاب القبعات الزرقاء)، التابعين لرجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر، اليوم الخميس، هجوما مسلحا على المتظاهرين والمعتصمين في ساحة التربية وسط محافظة كربلاء جنوب العراق.

وقال مصدر أمني عراقي، لـ"إرم نيوز"، إن "العشرات من أنصار التيار الصدري شنوا هجوما مسلحا على المتظاهرين والمعتصمين في ساحة التربية وسط محافظة كربلاء؛ بهدف فرض السيطرة عليها، كما حصل في ساحة الصدرين، بمحافظة النجف، ليلة أمس".

وبين المصدر أن "أنصار مقتدى الصدر، تمكنوا من فرض السيطرة على الساحة، بقوة السلاح، وقاموا بتدمير منصة الاحتجاج، وكذلك عدد من خيم المعتصمين".

وأضاف أن "الهجوم المسلح، الذي شنه أنصار الصدر، أسفر لغاية الآن عن قتيل، وجرح أكثر من 15 آخرين، كحصيلة أولية، قابلة للارتفاع، خصوصا مع استمرار إطلاق الرصاص الحي من قبل أنصار التيار الصدري".

وجاء هجوم أنصار التيار الصدري، على متظاهري ومعتصمي كربلاء، بعد ساعات، من شنهم هجوما على ساحة الصدرين، حيث مقر تجمع ومركز المتظاهرين والمعتصمين في النجف، والذي تسبب بقتل عشرات المتظاهرين، بعد استخدام العنف المفرط.