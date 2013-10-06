الخضري وليس هنية يهنئ مصر بانتصارات أكتوبر

غزة- (خاص) من طارق عليان

هنأ النائب في المجلس التشريعي ورئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار في غزة الدكتور جمال الخضري مصر بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

وقال الخضري: "مصر برجالها وقادتها وشعبها قادرة على عبور جديد نحو الأمن والأمان والتوحد والاستقرار والبناء من أجل الأجيال القادمة".

وتمنى الدكتور جمال الخضري من الله أن يحفظ مصر جيشاً وشعباً وقيادة وأن تبقى قائدة ورائدة للأمة العربية وصمام الأمان للمشروع الوطني الفلسطيني.

ويعتبر الدكتور جمال الخضري نائبا مستقلاً في المجلس التشريعي الفلسطيني وليس نائباً عن كتلة حركة حماس في المجلس.

ومن الجدير بالذكر أن رئيس حكومة غزة ونائب رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية لم يقم بتهنئة القيادة المصرية رسميا بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.