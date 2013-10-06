الرئيس الفلسطيني يلتقي أعضاء من الكنيست

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الوفد الإسرائيلي يرأسه عضو الكنيست حيلك بار من حزب العمل الذي إستضاف في مكتبه أعضاء من المجلس التشريعي الفلسطيني في رام الله