إسرائيل تصادق على بناء 58 وحدة استيطانية بالقدس

رام الله (خاص) من محمود الفروخ

قررت ما تسمى "لجنة التخطيط والبناء" في بلدية الاحتلال بالقدس المحتلة ، بناء 58 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "بسغات زئييف" في القدس الشرقية وفقا لما نشره موقع صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية.

وأضاف الموقع بأن هذا القرار وجد معارضة عضو واحد في اللجنة والذي يمثل حركة "ميرتس" الاسرائيلية ، في حين صوّت لصالح القرار 4 أعضاء في هذه اللجنة .

في غضون ذلك نفذ عشرات المستوطنين المتطرفين اعتداءات واسعة جنوب نابلس، ظهر الاربعاء، حيث قاموا باحراق جبل جالود وهاجموا مدرسة قريوت جنوب نابلس، واعتدوا على الطلبة وحطموا محتويات المدرسة .

وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية في اتصال هاتفي مع مراسل ارم نيوز في رام الله أن الجيش الاسرائيلي اخلى 5 منازل في بؤرة استيطانية قرب مستوطنة "شيلو" ، وعلى اثرها انتشر عشرات المستوطنين جنوب نابلس، وما زالت المواجهات والاعتداءات مستمرة من قبل المستوطنين على المواطنين .

وأضاف دغلس أن حالة من الذعر الشديد أصابت طلاب مدرسة جالود الثانوية بعد مهاجمتها من قبل عشرات المستوطنين، واكد أن المستوطنين حطموا زجاج خمس سيارات كانت متوقفة في داخل ساحة المدرسة تحطيما كاملا .

وفي قرية قريوت اضرم المستوطنون النار بجبل المزرعة التابع لقريوت، ما أدى إلى انتشار النيران على عشرات الدونمات الزراعية في المنطقة، ووصلت سيارات الاطفاء الفلسطينية إلى المكان لاخماد النيران فيما لم تسجل اية اصابات في صفوف المواطنين .