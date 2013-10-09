محاكمة مرسي بتهمة قتل المتظاهرين في 4 نوفمبر

القاهرة - أعلنت محكمة استئناف القاهرة أن محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي تبدأ في الرابع من الشهر المقبل بتهمة التحريض على قتل متظاهرين أمام قصر الاتحادية العام الماضي.

وقالت وسائل الإعلام المصرية الرسمية إن المحكمة حددت هذا الموعد لبدء محاكمة مرسي و14 آخرين من معاونيه ومن قيادات جماعة الإخوان المسلمين أمام الدائرة 23 جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري، بتهمة القتل والتحريض على قتل متظاهرين سلميين بمحيط قصر الاتحادية الرئاسي.

ونقلت وسائل الإعلام عن متحدث قضائي قوله إن بقية القضايا الأخرى ذات الصلة بمرسي وبقية المتهمين والمتعلقة بتهم التجمهر وقتل المتظاهرين وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة سيتوالى تحديد جلساتها تباعاً.

وبحسب وكالة الأناضول التركية فإن هذه المحاكمة ستشمل أيضاً كلاً من القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة عصام العريان، وأسعد شيخة نائب رئيس ديوان الرئيس المعزول، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب مرسي، ومساعد رئيس الجمهورية السابق أيمن عبد الرؤوف، علاوة على القياديين والنشطاء بالجماعة علاء حمزة وعبد الرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم وأربعة آخرين.

وكانت النيابة المصرية قد أمرت في وقت سابق بحبس مرسي على ذمة التحقيقات التي تجريها معه في قضية أحداث العنف التي وقعت أمام قصر الاتحادية الرئاسي في الخامس من ديسمبر/كانون الأول الماضي.