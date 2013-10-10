الإسكندرية تكرم الشيخ خليفة لدوره في دعم مصر

القاهرة- (خاص) من شوقي عصام
كرم محافظ الإسكندرية اللواء طارق المهدي، في حفل أقيم بمحافظة الإسكندرية الشيخ خليفة بن زايد أل نهيان رئيس دولة الإمارات تقديراً لدوره في دعم ثورة 30 يونيو، وحضر حفل التكريم نيابة عنه عبد الله النيادي ممثلاً لدولة الإمارات.
ومن جانبه صرح عبد الله النيادي مدير خدمة التواصل العالمية التابعة للشيخ محمد بن زايد أل نهيان في بيان صادر بمناسبة التكريم، إن هذه المناسبة هي بداية تدشين منتجع أبناء زايد الخير السياحي العالمي بمارينا، مشيراً إلى أن المشروع سيتضمن إقامة مركز تجارة عالمي لتجميع رجال الأعمال الإماراتيين والعرب.
وأضاف محمد رجب المستشار الإعلامي لخدمة التواصل العالمية، أن هذا المشروع سيتكلف 5 مليارات جنية على مساحة 120000 متر بمنطقة مارينا، وأنه سيفتح آفاق جديدة ويوفر فرص عمل للشباب المصري باعتباره بداية لعودة الاستثمارات العربية لمصر.