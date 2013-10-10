مسؤولون فلسطينيون يحالون إلى محكمة الفساد

رام الله– (خاص) من أحمد ملحم

أعلن رئيس هيئة مكافحة الفساد في السلطة الفلسطينية، رفيق النتشة، الأربعاء، أنه سيتم تقديم ملفات مسؤولين فلسطينيين إلى محكمة الفساد خلال فترة قصيرة، بعد إنهاء الهيئة التحقيقات معهم.

وأضاف النتشة إلى التلفزيون الفلسطيني الرسمي أن بعض القضايا التي تمت إحالتها للمحكمة ما تزال في أروقة القضاء، بسبب الاستئناف الذي يقدمه المحامون وفق قانون المحاكم النظامية.

وشدد على أن "حجم قضايا الفساد في تناقص منذ تشكيل الهيئة، بسبب المتابعة الحثيثة من قبل الهيئة لكافة الملفات التي تصلها".

وكان النتشة أعلن قبل أيام خلال مؤتمر حول دور الأعلام في محاربة الفساد في مدينة أريحا، أن التحقيقات أثبتت عدم صحة التهم التي وجهت من قبل بعض الجهات ضد وزير الصحة السابق فتحي أبو مغلي.

وقال النتشة: "الهيئة حققت إنجازات في الكثير من الملفات، واستعادت نحو 70 مليون دولار و400 دونم من الأراضي، من فاسدين فارين من بينهم محمد رشيد، المستشار الاقتصادي السابق للرئيس الراحل ياسر عرفات".