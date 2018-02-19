مصر توافق على إنشاء 100 مول جديد لمؤسسة "ماجد الفطيم"

وافقت مصر اليوم الإثنين على طلب مؤسسة ماجد الفطيم المعنية بإنشاء مراكز التسوق، بإنشاء 100 مول تجاري للتجزئة بنظام المناطق الاستثمارية في مختلف محافظات مصر.

ووقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، واللواء مصطفى أمين رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة المصرية بروتوكول التعاون لمؤسسة الفطيم المالكة للامتياز الحصري لعلامة كارفور التجارية في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

ويأتي البروتوكول في إطار سعي الحكومة المصرية لتوفير السلع الأساسية للمواطن المصري، بجودة عالية وبالقيمة السوقية العادلة، حيث وقع البروتوكول ممثلًا عن المؤسسة عبدالله النقراشي الرئيس الإقليمي في مصر بحضور عدد من قيادات القوات المسلحة في استجابة واضحة من شركة ماجد الفطيم للمساهمة في إنعاش الاقتصاد المصري عن طريق خلق مزيدٍ من فرص العمل المباشرة، وغير المباشرة وتوفير وسائل ترفيهية اجتماعية مختلفة للمواطن المصري.

وقالت سحر نصر في تصريحات رسمية إن البروتوكول يعطي فرصة واضحة للمستثمرين في الخارج من الشركات الرائدة تجاه مصر، وتأكيد الحكومة المصرية على دعم المستثمرين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضخ استثمارات جديدة تدعم توفير السلع بمختلف أنواعها، بما فيها السلع التموينية الأساسية للمواطن المصري بجودة عالية وبأسعار منخفضة.

وذكرت الوزيرة أن اختيار جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للتنسيق مع مؤسسة الفطيم؛ جاء لإمكانياته العالية وقدرته على تنفيذ الأعمال التي توكل إليه في المواعيد المحددة، ودوره الاستراتيجي في السعي الدائم لتخفيف الأعباء على المواطنين وتوفير احتياجاتهم.