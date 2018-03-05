رجل أعمال مصري يتبرع بأكثر من 5 ملايين دولار لتعمير سيناء

أعلن رجل الأعمال المصري محمد فريد خميس اليوم الإثنين، تبرعه بمبلغ 100 مليون جنيه (نحو 5 ملايين و676 ألف دولار) لصالح تعمير شمال سيناء، التي تخوض فيها الدولة حربًا لتطهيرها من الجماعات المتشددة، وتعتزم تنفيذ خطة تنمية متكاملة لأهالي المنطقة.

وقال فريد خميس في مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين في مقر مجلس الوزراء، إنه "سلم رئيس الوزراء شريف إسماعيل مبلغ 20 مليون جنيه دفعةً أولى من أصل 100 مليون لتنمية وتعمير سيناء".

ودعا رجل الأعمال المصري نظراءه من رجال الأعمال إلى "التبرع لصالح تنمية سيناء، التي تمثل هدفًا استراتيجيًا لأمن مصر القومي"، لافتًا إلى أن "تعميرها واجب خلال المرحلة الحالية لمنع انتشار التطرف، والهدف من خطة التعمير هو خلق فرص عمل لإتاحة مزيد من الفرص لأبناء سيناء".

وتعتمد مصر استراتيجية تنموية كبيرة، وتعد دائمًا بتوفير فرص عمل واستثمارات جديدة، في جهد يهدف إلى نزع فتيل التوتر مع البدو، حيث وقعت الحكومة اتفاقًا مع صندوق التنمية السعودي لتنمية شبه جزيرة سيناء، بقيمة 1.5 مليار دولار لتمويل مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء.

ويتضمن اتفاق تنمية شبه الجزيرة عدة مشروعات في محافظتَي شمال وجنوب سيناء، وتتولى تنفيذها القوات المسلحة.