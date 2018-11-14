إثر انتقادات.. رفع اسم "طه حسين" من لافتة محطة صرف صحي في مصر

رفعت سلطات محلية في مصر، اسم الأديب الراحل، طه حسين، من لافتة محطة صرف صحي في العاصمة القاهرة، إثر انتقادات واسعة.

ووجه رئيس الشركة الحكومية القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ممدوح رسلان، برفع فوري لاسم عميد الأدب العربى، من على محطة الصرف الصحى في منطقة وسط القاهرة، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وأشار رسلان إلى أن "القرار جاء احترامًا لوجهات النظر، حتى وإن كانت التسمية بسبب المنطقة التي يطلق عليها اسم الأديب".

وكانت وسائل إعلام ومنصات تواصل اجتماعي، قد انتقدت الساعات الماضية في مصر وضع اسم طه حسين على محطة صرف صحي.

وقال الإعلامي المصري البارز، وائل الإبراشي، في برنامجه المتلفز، أمس الثلاثاء، إن إطلاق اسم عميد الأدب العربى طه حسين على إحدى محطات الصرف الصحى "إهانة وتقليل".

وأضاف: "لا يمكن لى أن أصدق أن إنجلترا تقوم بتسمية إحدى محطات الصرف بشكسبير"، واصفًا الأمر بأنه غير لائق.

وطه حسين، (1889 - 1973م) أديب وناقد مصري (كفيف)، لُقّب بعميد الأدب العربي، ويعتبر من أبرز الشخصيات في الحركة العربية الأدبية الحديثة.