السيسي يطالب بمضاعفة رأسمال صندوق مصر السيادي إلى تريليون جنيه

كشفت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية، هالة السعيد، عن مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمضاعفة رأسمال الصندوق السيادي المصرح به إلى تريليون جنيه.

وأضافت في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن رفع رأسمال الصندوق يعتبر من سلطات مجلس الإدارة والجمعية العمومية، الذي سيجتمع خلال أسبوع لإقرار تلك الزيادة.

وأشارت السعيد إلى الانتهاء من حصر الأصول كافة المقترح ضمها إلى صندوق مصر السيادي خلال الأسبوع المقبل، وأن الأصول التي جرى حصرها حتى الآن بلغ حجمها نحو 50 مليار جنيه، منها: أرض المعارض بمدينة نصر، وأرض مكتبة الإسكندرية في 6 أكتوبر، وأرض السرايا بالإسكندرية، وكذلك القرية الكونية.

وفي وقت مُبكر من اليوم الخميس، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه لا بد من فتح الباب للشعب المصري للمشاركة في شركات القوات المسلحة، وذلك من خلال تضمين بعضها في الطرح للبورصة مع شركات القطاع العام وذلك لمشاركة الشعب في شركات بلاده.

وأضاف خلال افتتاح مصنعين جديدين تابعين لشركة النصر للكيماويات، أن طرح الشركات في البورصة يحتاج لوقت طويل لذلك يتم العمل الآن على إكمال الإجراءات للطرح.