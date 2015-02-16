الانتقام.. شعار رفعه المصريون في وجه داعش (فيديو إرم)

شرائح مختلفة من المجتمع المصري تطالب بالتدخل العسكري في ليبيا، ويقابلها أصوات تحذر من توريط مصر في تلك الحرب.

طالب بعض المصريين برد عنيف على ذبح تنظيم داعش لعدد من الاقباط المصريين في ليبيا، بينما رأى آخرون أن فكرة الدخول في حرب مع ليبيا ، قد تعتمد على مهام تنفذها أجهزة الاستخبارات المصرية، في إشارة غلى عمليات نوعية بعيدة عن الصخب الإعلامي.

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