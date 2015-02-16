الانتقام.. شعار رفعه المصريون في وجه داعش (فيديو إرم)

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

شرائح مختلفة من المجتمع المصري تطالب بالتدخل العسكري في ليبيا، ويقابلها أصوات تحذر من توريط مصر في تلك الحرب.