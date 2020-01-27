استجواب وزيرة الصناعة المصرية بعد "اختفاء" منحة أوروبية بقيمة 50 مليون يورو

قررت لجنة الصناعة بالبرلمان المصري، استجواب وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، بعد اكتشاف لجنة الخطة والموازنة عن وجود منحة من الاتحاد الأوروبي للوزارة تقدر قيمتها بـ 50 مليون يورو، أي بما يعادل 55 مليونا و140 ألف دولار منذ العام 2012، لم يتم استخدامها أو معرفة اللجنة بها حتى الآن.

وقال رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، محمد فرج عامر، في بيان اليوم الإثنين، إنه تم التواصل مع لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، بعد اختفاء المنحة الأوروبية المخصصة لوزارة الصناعة، ومدتها 10 سنوات، معلنا تضامنه التام مع مطالبة لجنة الخطة والموازنة بفحص هذه المنحة، وتحديد أسباب عدم الاستفادة منها لغاية الآن، وتحديد المسؤول عن ذلك.

وأكد عامر، في البيان، أن اللجنة سوف تستدعي الدكتورة نيفين جامع ليس لمعرفة حقيقة هذه المنحة فقط، ولكن لمواجتها بجميع الأموال، سواء كانت قروضا أو منحا تتعلق بقطاع الصناعة لمعرفة مدى استفادة هذا القطاع منها.

ووصف عامر عدم استخدام هذه المنحة لصالح الصناعة المصرية، بالكارثة المفزعة التي تتطلب محاكمة كل من تسبب فيها، متسائلا: "كيف يتم ذلك في الوقت الذي تتحمل فيه الدولة أعباء الفوائد الضخمة الكبيرة على الاقتراض الخارجي، ونجد منحة تصل إلى 50 مليون يورو، ولا تتحمل الدولة أي أعباء عليها ولا يتم الاستفادة منها".

وكانت جلسة لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، خلال اجتماعها الذي عقد يوم أمس برئاسة وكيل اللجنة النائب مصطفى سالم، قد شهدت مناقشات ساخنة أثناء بحث ومناقشة الحسابات الختامية للموازنة العامة لوزارة التجارة والصناعة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو/ حزيران 2019، بعد أن وجه سالم تساؤلا لمسؤولي الوزارة عن مبلغ 187 مليون جنيه، والذي تضمنته الموازنة الخاصة بوزارة الصناعة، والمستخدم منة مبلغ 5 ملايين جنيه فقط.