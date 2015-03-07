"الاستقلال": تأجيل الانتخابات البرلمانية فرصة للتحالفات

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المستشار أحمد الفضالي يقول لـ"إرم" إن هناك حالياً دراسة وبحث، لكيفية الخروج بقائمة وطنية، تضم أغلب القوى السياسية.