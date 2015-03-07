"الاستقلال": تأجيل الانتخابات البرلمانية فرصة للتحالفات

أكد رئيس تيار الاستقلال، المستشار أحمد الفضالي، أن تأجيل انتخابات البرلمان المصرية، فرصة جيدة لعدد كبير من التحالفات الانتخابية، التي لم يحالفها الحظ أن تنتج قوائم غير جديرة بالمنافسة، في إعادة ترتيب قوائمها.
وقال الفضالي في تصريحات لشبكة "إرم" الإخبارية، إن هناك حالياً دراسة وبحث لكيفية الخروج بقائمة وطنية، تضم أغلب القوى السياسية، لمنع اختراق الإخوان، والكيانات التي تتاجر بالدين، للبرلمان.
وشدد أحمد الفضالي على أن تيار الاستقلال يدعم دخول المرأة للبرلمان، لافتاً إلى أن عام 2015 سيشهد ولادة برلمان قوي لمصر، يضم مجموعة من المحاربين والمدافعين عن حريتها.