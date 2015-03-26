وزير خارجية اليمن: هادي في طريقه إلى شرم الشيخ (فيديو إرم)

أكد وزير الخارجية اليمني رياض ياسين، وصول الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي شرم الشيخ، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

وقال ياسين، في حديث صحفي لـ"إرم"، عقب انتهاء الجلسة الصباحية لاجتماع وزراء الخارجية العرب بشرم الشيخ الخميس: "إن الرئيس هادي في طريقه لشرم الشيخ الآن".

وأضاف وزير الخارجية اليمني، أن هناك تأييدا كاملا للعملية العسكرية العربية في اليمن، واصفًا الضربة بالاضطرارية.

وأشار إلى أن العملية العسكرية ضد الحوثيين، مستمرة بحسب الحاجة والضرورة، ووفقاً لما تتطلبه الظروف، ورد فعل الانقلابيين على الشرعية في اليمن.

وتابع ياسين: "لسنا في معركة ضد إيران، إننا نحترمها ونحترم سيادتها، ولا نتدخل في شؤونها، ولا نقبل أيضاً أن تتدخل في شؤون الدول العربية".