بالفيديو.. مصابو حادث المنيا يروون لـ"إرم نيوز" لحظة الهجوم

كشف مصابون في الهجوم "الإرهابي" الذي استهدف حافلتين للأقباط بمدينة المنيا، عن لحظة وقوع الحادثة التي راح ضحيتها عشرات القتلى والمصابين.

وقالت إحدى المصابات إن الهجوم بدأ بإطلاق رصاص على إطارات الأتوبيس فتوقف، ثم انهالوا بالرصاص المكثف على الحافلة فأوقع المصابين والقتلى، لافتة إلى أنها رأت 2 من المسلحين وكان شكلهما يشبه عناصر تنظيم داعش الإرهابي.

وقال سائق الأتوبيس عم بشرى: "إن 6 من المسلحين اصطفوا في حركة كأنهم مدربون عليها أمام الأتوبيس وانهالوا عليه بالرصاص فتلقى طلقة في صدره فألقي على الأرض، وظن الإرهابيون أنه قتل، وصعدوا إلى الحافلة وبدأ أحدهم يطلب من الركاب أن يلقوا بالموبايلات والمجوهرات والأموال إلى حقيبة يحملها أحد المسلحين".

وأشار السائق لـ "إرم نيوز" إلى أن لهجة المسلحين تبدو مصرية وأنه يظن أنهم من مدينة المنيا، وهو ما يخالف الروايات المتداولة بأن المسلحين عبروا الحدود من ليبيا إلى مصر، لكن احتمالًا آخر يبقى واردًا وهو إمكانية أن يكون المسلحون مصريين تدربوا في ليبيا.

وفي سياق متصل، زار مسؤولون حكوميون على رأسهم وزيرة التضامن الاجتماعي وفنانون وإعلاميون عددًا من مصابي حادث أتوبيس المنيا بمستشفى معهد ناصر قبل مغادرة 10 منهم المستشفى اليوم الجمعة، حيث قاموا بجولة برفقة الطاقم الطبي المشرف على الحالات.

https://www.youtube.com/watch?v=uMUN3tkErO8

https://www.youtube.com/watch?v=36WDTsq7oLs