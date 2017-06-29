كيف عبر المصريون عن انفعالاتهم بعد زيادة أسعار المحروقات؟ (فيديو إرم)

تباينت ردود أفعال المصريين بعد قرار الحكومة رفع أسعار الوقود، يوم الخميس، للمرة الثانية بعد قرار تعويم الجنيه الذي اتخذته منذ عدة أشهر، رغم أنها اتفقت في مجملها على رفض القرار.

وعبّر عدد من المصريين في تعليقاتهم، التي رصدتها "إرم نيوز"، عن غضبهم بسبب الارتفاع المستمر في أسعار الوقود، وما سيترتب عليه من زيادة أسعار باقي السلع والخدمات.

وقال بعض المواطنين، الذين التقتهم "إرم نيوز" إنهم لن يزودوا سياراتهم بالوقود بعد الآن، لعدم قدرتهم على تحمل الزيادة الجديدة.

وكانت الحكومة المصرية قد أقرت، الخميس، زيادًة جديدًة في أسعار المحروقات، ترافقت مع تصريحات رسمية لرئيس الحكومة مفادها أن زيادة جديدة أيضًا في أسعار الكهرباء سيتم تطبيقها أول أغسطس/آب القادم.

https://www.youtube.com/watch?v=qOLE2udoda8&feature=youtu.be