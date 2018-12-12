متحف قطر الوطني يفتتح قريبًا.. هل هو تقليد لمتحف اللوفر أبوظبي؟ (فيديو)

تستعد الدوحة لافتتاح متحف قطر الوطني الجديد، في آذار/مارس 2019.

هذا الصرح المعماري الضخم البالغة مساحته 52 ألف متر مربّع، مبني على شكل وردة صحراء بكلفة إجمالية بلغت 434 مليون دولار.

https://www.youtube.com/watch?v=urq20uCNk8A&feature=youtu.be

غير أنه يبدو للبعض أن هذا المتحف تقليد لسابقه متحف اللوفر أبوظبي، الذي أصبح أيقونة ثقافية بارزة في العاصمة الإماراتية، فشكل وردة الصحراء الذي اختارته قطر يشبه في جوهره فكرة خيمة الصحراء، أو القبة التي تميز متحف اللوفر أبوظبي.

كما أن قطر لم تذهب بعيدًا، فقد اختارت لتصميم متحفها المهندس الفرنسي جان نوفيل، وهو -مصادفة- ذاته مصمّم متحف اللوفر- أبو ظبي.‎

هذا التقليد عزز ما قيل دائمًا من أن تجربة الإمارات، تشكل "عقدة" لقطر، تسعى إما لاستنساخها أو تشويهها ومحاربتها بكافة السبل.