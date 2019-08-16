سعد الحريري: السعودية والإمارات ترغبان بالاستثمار في لبنان

قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم الجمعة، إن السعودية والإمارات تتطلعان إلى الاستثمار في مشروعات للبنية التحتية في لبنان.

وأشار خلال زيارة إلى واشنطن في تصريحات صدرت عن مكتبه إلى أن هناك مفاوضات بشأن "مساعدات مالية واقتصادية" مع الولايات المتحدة، أكبر داعم أجنبي للجيش اللبناني، دون أن يذكر تفاصيل.

وأضاف الحريري للصحفيين في واشنطن وفقًا لما نقله بيان صادر عن مكتبه "سنعرض عليهم (السعودية والإمارات) المشاريع التي لدينا في سيدر لأنهم يرغبون بالمساهمة والاستثمار، وعليه، مضيفًا أن هناك محادثات تُجرى حاليًا مع الرياض من أجل إبرام نحو 23 اتفاقية اقتصادية.

وبعد أعوام من التدهور، يواجه لبنان المثقل بالديون أزمة مالية في ظل غياب إصلاحات لوضع الإنفاق العام على مسار مستدام.

ومن شأن تدشين الإصلاحات التي تعطلت لفترة طويلة مساعدة لبنان في الحصول على ما يزيد عن 11 مليار دولار تعهد بها مانحون في مؤتمر سيدر في باريس العام الماضي، وهو مبلغ يشكل حجر الزاوية في خطط حكومة الحريري لإنعاش الاقتصاد المتباطئ.

والدين العام للبنان، الذي يُعادل حوالي 150% من الناتج المحلي الإجمالي، هو واحد من أكبر أعباء الدين العام في العالم، وتسعى حكومة الحريري إلى خفض عجز الميزانية، وأقر البرلمان ميزانية عام 2019 في شهر يوليو/تموز الماضي.

وبعد سنوات من انخفاض النمو الاقتصادي، يرغب لبنان في استخدام الأموال التي تعهد بها المانحون الأجانب في باريس في إطار برنامج استثمار رأسمالي لإصلاح بنيته التحتية من خلال مشاريع في قطاعات النقل والمياه والكهرباء.