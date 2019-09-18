قرقاش: "أرامكو" تستحق شهادة امتياز على المستويين المهني والسياسي

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات، أنور قرقاش، اليوم الثلاثاء، إن شركة "أرامكو" السعودية تستحق شهادة امتياز على المستويين المهني والسياسي.

وكتب قرقاش في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "أرامكو تستحق شهادة امتياز على المستوى المهني وأخرى على المستوى السياسي، والاقتصاد العالمي يدين لأرامكو بالشكر ورسائل الخير والإيجابية مصدرها السعودية".

أرامكو تستحق شهادة إمتياز على المستوى المهني وأخرى على المستوى السياسي، الإقتصاد العالمي يدين لأرامكو بالشكر ورسائل الخير والإيجابية مصدرها السعودية. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) September 18, 2019

وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان قال، اليوم الأربعاء، إن إعلان أرامكو استئناف الإنتاج بعد هجمات يوم السبت الماضي، يثبت قدرتها على التعامل السريع مع أي أزمة.

وهنأ الوزير أرامكو على إعلانها أمس الثلاثاء، عن استئناف الإنتاج، ما يثبت قدرتها على التعامل السريع مع الأزمات.

وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قال أمس الثلاثاء، إن المملكة ستستعيد فاقد إنتاج النفط بحلول نهاية سبتمبر/ أيلول، وإنها تمكنت من استعادة الإمدادات للعملاء إلى المستويات التي كانت عليها قبل الهجمات التي وقعت في مطلع الأسبوع على منشأتين سعوديتين، عبر السحب من مخزوناتها النفطية الضخمة.