حمد بن جاسم يتحدث عن "الصلح المنتظر" لإنهاء أزمة قطر

تحدث رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، عمّا أسماه "الصلح المنتظر" في إشارة إلى حل مفترض للأزمة بين بلاده والدول التي تقاطعها منذ 2017.

وخلال الأسابيع الماضية كثر الحديث عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن حل قريب لأزمة قطر، في غياب تعليق رسمي من الدول المعنية، يصب في هذا الاتجاه.

وقال حمد بن جاسم في تغريدة عبر حسابه بتويتر: " ما يتم تداوله هذه الأيام عن الصلح المنتظر يحتاج الى تقييم مدى الضرر من جميع الأطراف وأن يكون هذا الحل للأزمة والحصار الذي فرض علينا والذي أصاب المنطقة اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا".

ما يتم تداوله هذه الأيام عن الصلح المنتظر يحتاج الى تقييم مدى الضرر من جميع الأطراف و ان يكون هذا الحل للازمة والحصار الذي فرض علينا و الذي اصاب المنطقة اجتماعياً و اقتصادياً وسياسياً. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) November 22, 2019

وأضاف: "ما حدث يجب أن يكون عبرة، بحيث لا تتكرر مثل هذه السياسات التي لم تؤد إلى نتيجة إلا الخلل لمجلس التعاون الخليجي.. أنا مع الصلح غير المشروط والذي يحفظ كرامة وسيادة الدول ويجب أن يكون هناك بحث عميق من قبل أعضاء مجلس التعاون الذي جُمّد في هذا الخلاف والمنطقة في أشد الاحتياج لمثل هذا التكتل".

وان يكون عبرة بحيث ان لا تتكرر مثل هذه السياسات التي لم تؤدي الى نتيجة الا الخلل لمجلس التعاون الخليجي، انا مع الصلح الغير مشروط والذي يحفظ كرامة وسيادة الدول و يجب ان يكون هناك بحث عميق من قبل أعضاء مجلس التعاون الذي جُمّد في هذا الخلاف والمنطقة في اشد الاحتياج لمثل هذا التكتل — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) November 22, 2019

وتابع المسؤول القطري السابق: "مجلس التعاون الخليجي في آخر 10 سنوات لم يكن فعالًا كما يطمح له شعب المجلس. لا أريد أن أخوض في موضوع الثقة المهزوزة بين أعضاء المجلس والتي تحتاج إلى سنوات من إعادة بنائها".

علماً ان هذا المجلس في اخر ١٠ سنوات لم يكن فعال كما يطمح له شعب المجلس. لا اريد ان أخوض في موضوع الثقة المهزوزة بين أعضاء المجلس والتي تحتاج الى سنوات من اعادة بنائها. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) November 22, 2019

حديث رئيس وزراء قطر السابق، تفاعل معه نشطاء وإعلاميون خليجيون، مستذكرين أن الخلاف بين نظام الدوحة ووجيرانه "مستعص" يعود للحقبة التي كان فيها حمد بن جاسم نفسه في سدة الحكم، وليس وليد عام 2017.

واعتبر معظم المعلقين أن حمد بن جاسم بحديثه عن "الحصار الذي أصاب المنطقة اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا" يضع العراقيل أمام أي تسوية للأزمة، قد تلوح في الأفق، خاصة أن إرثه السياسي، مثير للجدل، ويرتبط بجذور الأزمة إلى حد بعيد.

وعلّق الإعلامي السعودي عبدالرحمن الراشد، على حديث حمد بن جاسم قائلًا: "لماذا من مصلحة شخصيات خارج الحكم في قطر إفشال أي مصالحة لبلدهم مع السعودية ومصر والإمارات والبحرين؟".

وأضاف الراشد في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "الشيخ حمد بن جاسم نفسه سبق أن فاوض ووقع على تنازلات والآن يحذر أمير قطر بألا يقبل بصلح مشروط".

لماذا من مصلحة شخصيات خارج الحكم في #قطر إفشال أي مصالحة لبلدهم مع #السعودية و #مصر و #الامارات و #البحرين؟

الشيخ حمد بن جاسم نفسه سبق ان فاوض ووقع على تنازلات والان يحذر امير قطر بالا يقبل بصلح مشروط pic.twitter.com/jA8WPqWcRc — عبدالرحمن الراشد (@aalrashed) November 22, 2019

بدوره قال المغرد منذر آل الشيخ مبارك مخاطبًا بن جاسم: "بعد فضيحة التسريبات وعندما كنت أنت رئيسًا للوزراء وكان حمد أميرًا على قطر أتيتما ووقعتما على الشروط ودعك من أن نظام الدوحة نقضها وخان المواثيق، إلا أنكما ولتخرجا من أزمتكما أتيتما إلى الرياض معتذرين، فلماذا المكابرة ولمصلحة من تعمل؟؟".

بعد فضيحة التسريبات وعندما كنت أنت رئيساً للوزراء وكان حمد أميراً على #قطر أتيتما ووقعتما على الشروط ودعك من أن نظام #الدوحة نقضها وخان المواثيق إلا أنكما ولتخرجان من أزمتكما أتيتما إلى #الرياض معتذران فلماذا المكابرة ولمصلحة من تعمل؟؟#توقيعك_يدينك https://t.co/vex3tQfXWR — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) November 22, 2019

وفي الاتجاه نفسه أضاف عبدالرحمن العريني: "يعتقد أنه ذكي بذكاء الثعالب ويعرف تمام المعرفة أنه إذا تم الصلح سينفضح وتحترق كروته وينتهي دوره؛ لذا يفضل المراوغة للبقاء في الواجهة؛ فلا يستغرب أن يصارع صراع من يغرق واعتقد أنه يغرق في أوهامه فشعوب الخليج أسرة واحدة طال الزمان أو قصر".