دعوات في الإمارات لمقاطعة خليجي24 بقطر‎

دعوات في الإمارات لمقاطعة خليجي24 ب...

قطر تستضيف بطولة كأس الخليج في نسختها الـ24 في الفترة بين 26 نوفمبر الجاري إلى 8 ديسمبر المقبل.

المصدر: فريق التحرير

طالب نشطاء إماراتيون على مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطعة بطولة خليجي24 التي تستضيفها قطر على خلفية مواقفها السياسية على حد قولهم.

وكانت اتحادات السعودية والإمارات والبحرين قد اتخذت في البداية قرارات بعدم المشاركة في كأس الخليج، قبل أن تقرر الاتحادات الثلاثة المشاركة في البطولة قبل أيام بعد أن وجهت لها الدعوة مجددًا.

لكن عددًا من الناشطين على موقع "تويتر" طالبوا بالانسحاب من البطولة، بسبب سياسات قطر، حيث تصدر وسم مقاطعة خليجي24 موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بالإمارات.

وكتبت المحامية الإماراتية حوراء موسى "لا خير في حكومة ترتجي المصالحة وفي الوقت نفسه تطلق كلابها المسعورة للإساءة لرموزنا الوطنية."

في حين كتب آخر باسم دار زايد "كإماراتي أتمنى من اتحاد كرة القدم مقاطعة خليجي24 إلى أن تكون هناك بوادر قطريه حقيقيه للمضي في إنهاء الأزمة القطرية".

وغرد ثالث باسم نادر "المقاطعة يحب أن تستمر حتى وان كانت الظروف الرياضية تختلف عن الظروف السياسية كلاهما مكمل للآخر مع دولة لا تعترف إلا بالخبث مثل قطر".

وتستضيف قطر بطولة كأس الخليج في نسختها الـ24 في الفترة بين 26 نوفمبر الجاري إلى 8 ديسمبر المقبل.

ويلعب منتخب الإمارات في بطولة كأس الخليج ضمن المجموعة الأولى، التي تضم قطر واليمن والعراق.

وسبق أن حقق منتخب الإمارات لقب كأس الخليج مرتين، عامي 2007 و2013.

ويلعب منتخب السعودي في المجموعة الثانية التي تضم كلًا من الكويت، عمان، البحرين

واستطاع المنتخب السعودي الفوز في 3 نسخ من البطولة، إذ كان الفوز الأول في 1994 مع المدرب محمد الخراشي، ثم في 2002 مع ناصر الجوهر، وأخيرًا في 2003 مع بيتر فاندرليم.‎

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