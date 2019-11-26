أردوغان يعول على قطر لتمويل خطته لتوطين اللاجئين بشمال شرق سوريا

نقلت قناة "إن.تي.في" التلفزيونية، اليوم الثلاثاء، عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله، إن قطر يمكن أن تدعم خطط تركيا لتوطين ما يربو على مليون لاجئ في شمال شرق سوريا، بعد هجومها على المسلحين الأكراد في المنطقة.

ويأتي تصريح الرئيس التركي عقب بروز موقف أوروبي محتمل لرفض تمويل خططه في تلك المنطقة؛ بسبب مخاوف الإعادة القسرية للاجئين وتغيير التركيبة السكانية هناك.

وهاجمت تركيا وحدات حماية الشعب الكردية السورية الشهر الماضي، وفرضت سيطرتها على قطاع بطول 120 كيلومترًا على حدودها الجنوبية الشرقية.

ومنذ أن شنت أنقرة هجومها، تحث الحلفاء الغربيين على دعم خططها لبناء مدن جديدة في شمال شرق سوريا، وتقول إنه من الممكن أن يتم فيها توطين نحو نصف اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم على أراضيها ويبلغ عددهم 3.6 مليون لاجئ.

وتدعو تركيا إلى عقد قمة دولية للمانحين لدعم الخطة.

ويقول مسؤولون غربيون إنهم سيعزفون عن تمويل أي مشروع ينطوي على عودة غير طوعية للاجئين، أو إدخال تغييرات على التركيبة السكانية في سوريا.

وتنفي أنقرة التخطيط لمثل هذا الأمر.

ونقلت القناة عن أردوغان قوله للصحفيين، أثناء رحلة العودة من زيارة إلى الدوحة، إنه عرض خططه على أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وإنه "أعجبته مشاريعنا".

وردًا على سؤال عما إذا كانت قطر ستسهم في تمويل الخطط، قال: "إنهم في مرحلة، يمكننا أن ننفذ هذه الجهود معًا، ما من سبيل آخر في الواقع".

وقالت جمعية الهلال الأحمر القطرية، الأسبوع الماضي، إنها افتتحت مشروعًا سكنيًا في إطار شراكة مع الهيئة التركية لمواجهة الكوارث والحالات الطارئة بالقرب من مدينة الباب في شمال سوريا، التي انتزعت قوات مدعومة من تركيا السيطرة عليها من تنظيم داعش قبل عامين.

وتعززت الروابط بين تركيا وقطر في السنوات الأخيرة.

وقال أردوغان إنه عرض الخطط أيضًا على الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، مضيفًا أنه سيجدد دعوته لعقد اجتماع للمانحين في قمة حلف شمال الأطلسي في لندن الأسبوع المقبل.

وأضاف أن تحويل هذه الخطط إلى واقع سيكون "نموذجًا يحتذى أمام العالم".