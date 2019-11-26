الكويت تحدد تاريخ الحكم بقضية النشطاء "البدون" المعتقلين

حددت محكمة الجنايات الكويتية جلسة في نهاية العام الحالي للحكم بقضية النشطاء "البدون" المعتقلين منذ شهر تموز/ يوليو الماضي، بتهمة تنظيم تجمعات غير مرخصة آنذاك، بعد أيام من انتحار الشاب عايد حمد مدعث من أبناء هذه الفئة شنقًا.

ورفضت المحكمة في جلستها، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل أيٍ من النشطاء المتهمين في القضية المتهم فيه 16 ناشطًا، وتأجيلها للحكم فيها بتاريخ 31 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وأحالت النيابة العامة قضية النشطاء ”البدون“ إلى محكمة الجنايات في الرابع من شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد التحقيق معهم "بتهمة المشاركة بتجمعات غير مرخصة وإشاعة أخبار كاذبة".

وأخلت المحكمة في الـ 17 من الشهر ذاته سبيل خمسة من النشطاء، بعد تعهدهم بالحضور إلى جلسات المحاكمة في القضية التي لم تنتهِ حتى الآن.

وسبق أن أعلن النشطاء في الـ 22 من شهر آب / أغسطس الماضي إضرابهم عن الطعام، للمطالبة بتحقيق مطالبهم، ومنها إخلاء سبيلهم، لينتهي بعد 12 يومًا لتدهور أوضاعهم الصحية.

وشهدت الكويت خلال الشهر الجاري بعض التطورات المهمة في قضية "البدون" الشائكة، منها تقديم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم مشروع قانون يتعلق بهذه الفئة، فضلًا عن حالتي انتحار لرجلين في اليوم نفسه؛"بسبب الأوضاع المادية والاجتماعية السيئة"، وفقًا لنشطاء.