شهادة بمحكمة أمريكية: الشيخة موزا هي الحاكم الفعلي لقطر

كشفت تسريبات جديدة نشرتها صحيفة "جيروزاليم بوست"، اليوم الأربعاء، أن شهادة المحكمة التي كشفت تجنيد قطر لعضوة الكونغرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي إلهان عمر، كشفت كذلك تورط عدد من الشخصيات الأمريكية البارزة في التعامل مع قطر وتلقي الأموال منها، كما أوضحت أن والدة الأميرة الشيخ موزا هي الحاكم الفعلي للبلاد.

ونشرت الصحيفة، الثلاثاء، تسريبات من شهادة قدمها رجل الأعمال الكندي، المولود في الكويت، ألان بندر، في محكمة في فلوريدا، في إطار محاكمة الشيخ خالد بن حمد آل ثاني شقيق أميرقطر المتهم بإصدار أوامر لحارسه الشخصي الأمريكي بقتل شخصين، أكد فيها تجنيد قطر لعضوة الكونغرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي إلهان عمر، والناشطة السياسية الأمريكية من أصل فلسطيني ليندا صرصور، وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر.

وقال فيها إنه من خلال العمل مع القطريين علم أن "القوة الحقيقية في قطر تتمثل في محمد المسند" والذي يعرف باسم ceo (الرئيس التنفيذي)".

وأضاف: "كنت مقتنعا بأن أمير قطر لا يدير العرض وأن محمد المسند هو المسؤول عن كل شيء، وهو أيضاً ابن عم والدة الأمير والتي تعتبر الملك الحقيقي للبلاد".

وقال بندر في شهادته إن "ثاني أقوى رجل في قطر هو الفلسطيني عزمي بشارة".

تمويل المعارضين السعوديين

وأكد ان قطر تمول حوالي 99% من المنشقين السعوديين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، مستشهداً بالناشط غانم الدوسري أحد مشاهير يوتيوب المعروفين.

وكشف أن قطر دفعت لثلاثة إيطاليين يعرفون باسم "المهندسين" من أجل اختراق حسابات سعوديين وإماراتيين واختراق رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية والمكالمات الهاتفية وأجهزة الحواسيب المحمولة، أي شيء يمكن التفكير فيه، لقد اخترقوا كل ذلك، حسب قوله.

ووفقاً لأقواله: "المسؤولون الأمريكيون هم أرخص من يتم تجنيدهم، المسؤولون البريطانيون يطالبون بالملايين للتجنيد، السياسيون الأمريكيون بعضهم يقبل بمبلغ 50 ألف دولار".

تجنيد إلهان عمر بالجنس والمال

وقالت "جيروزاليم بوست" إنه وفقاً لشهادة بندر، فإن قطر سعت لإسقاط رجل الدين السويسري من أصل إيراني الإمام محمد توحيدي، الذي يعرف باسم "إمام السلام" بسبب انتقاده لإلهان عمر، من خلال استغلال معارفها الخاصة في الصحف الأمريكية لكتابة قصص تشوه الإمام وتلفق له تهم قانونية.

وأوضحت أن تجنيد قطر للشخصيات تلك شمل سياسيين من الحزبين وصحفيين، مشيرة إلى وجود مزاعم تشير إلى حصول مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر على أموال من قطر، وإلى أن كلاً من إلهان عمر وليندا صرصور عضوتان في جماعة "الإخوان المسلمين".

وذكرت الصحيفة أن بندر قال خلال شهادته في المحكمة بفلوريدا، إنهم كانوا ينادونها الأخت إلهان، وهو مصطلح يستخدم عندما يكون الشخص عضواً في جماعة "الإخوان المسلمين، لذلك كان عبدالله العذبة (صحفي قطري) يشير إلى إلهان عمر بالأخت إلهان، والأخت ليندا وهي ليندا صرصور الناشطة السياسية التي تعتزم الترشح لمجلس الشيوخ.

ونوهت الصحيفة إلى أن شخصاً ما أوصى بها إلى القطريين الذين كان لديهم عدد من الأسماء والاختيارات للاختيار من بينها للموعد، حيث يسمون الفوز بالانتخابات الموعد.

وبحسب بندر، تم اختيار إلهان عمر، لأن والدها كان له تاريخ في تنفيذ الاستجوابات العنيفة للغاية بصفته ضابطاً رفيع المستوى في الجيش الصومالي، واعتقدوا أنه سيكون مناسباً جداً لأن تراكم المزيد من الأسرار على مرشح سيجعل من السهل التحكم فيه.

وتابع بندر: "كان لديها نقاط ضعف أخرى أيضاً، متسائلاً لماذا على مسلم متدين مثل إلهان عمر أخذ الرشاوى، مضيفاً أنهم (القطريين) كانوا يقولون : "لا تنخدع بغطاء الرأس، إنها مهووسة بالجنس، وضعيفة جداً عندما يتعلق الأمر بالمال والجنس، ونحن لدينا الإثنين".

ويدعم هذه المزاعم الناشط الكويتي عبد الله الصالح، الذي يتخذ من لندن مقراً له، والذي غرد مساء الثلاثاء، قائلاً: "اسمي الدكتور عبد الله الصالح وكنت ضيفًا على الحكومة القطرية ورئيس الوزراء لمدة 6 أشهر، لقد علمت بعملياتها في الغرب وأستطيع أن أشهد وأؤكد أن كل شيء قاله آلان بندر في رسالته بخصوص النائبة إلهان عمر وقطر صحيح".

My name is Dr. Abdullah al-Saleh and I was the guest of the Qatari government and Prime Minister for 6 months. I learned of their operations in the West and can testify and confirm that everything Alan Bender said in his deposition regarding Rep. Ilhan Omar and Qatar is true.

ولفت بندر إلى أن إلهان عمر كانت مطيعة جداً، وأراد القطريون التاكد من أن أحداً لن يمكنه أن يقتفي أثرها، وهذا ما فعلوه مع الإمام التوحيدي الذي كان يفضح الكثير من ذلك.

وأضاف: "تساءل القطريون إذا كان بالإمكان اتخاذ إجراءات قضائية ضد التوحيدي فسوف يسمح ذلك لإلهان عمر بالاستفادة من ذلك ومقاضاته بداعي التشهير، كانت خطتهم هي جمع معلومات غير صحيحة عن الإمام التوحيدى، ثم تحويلها إلى تقرير إعلامي في إحدى الصحف البارزة في أمريكا، ثم تحويل ذلك إلى دعوى قضائية ممكنة وسألوني إن كنت على استعداد لرعاية جزء من الإجراءات القانونية".

The Government of Qatar hired a NY based lawyer to demand that Twitter delete my tweets and suspend me for exposing their dirty deals in Congress and the mainstream media.

The following is my/my lawyer’s response to Twitter, read for yourselves and see how dodgy Qatar operates. pic.twitter.com/2B59nqXWUf

— Imam of Peace (@Imamofpeace) November 26, 2019